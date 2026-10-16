BM New York'ta COP31 öncesi Türkiye ve Avustralya'nın katıldığı toplantıyı düzenledi - Son Dakika
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BM New York'ta COP31 öncesi Türkiye ve Avustralya'nın katıldığı toplantıyı düzenledi

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BM New York\'ta COP31 öncesi Türkiye ve Avustralya\'nın katıldığı toplantıyı düzenledi
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BM Genel Kurulu, COP31 öncesinde katılımcı ülkeleri New York'ta düzenlediği toplantıda bir araya getirdi. Toplantıda Türkiye ve Avustralya'nın BM daimi temsilcileri yer alırken BM, mevcut taahhütlerin 1,5 derece hedefi için yetersiz olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, gelecek ay Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde katılımcı ülkeleri New York'ta bir araya getirdi. COP31'in önceliklerinin ele alındığı toplantıda adaptasyon, iklim finansmanı, kayıp ve zarar, teknoloji transferi ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları öne çıktı.

BM Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman tarafından bugün New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğe Uygun Bir Gezegen: İklim Eylemiyle Güveni Yeniden İnşa Etmek" başlıklı özel toplantı, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 öncesindeki diplomatik hazırlıkların bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. BM, toplantının amacını COP31 öncesinde siyasi ivme oluşturmak ve ülkelerin ortaklaşabileceği somut alanları belirlemek olarak açıkladı.

TÜRKİYE VE AVUSTRALYA COP31 ÖNCELİKLERİNİ BM'DE ELE ALDI

Toplantının "COP31 için Öncelikler" başlıklı ilk bölümünün açılışında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, COP31 ev sahibi ülke ve dönem başkanlığını temsilen yer aldı. Avustralya'nın BM Daimi Temsilcisi James Larsen ise COP31 müzakereleri başkanlığını temsil etti.

İlk bölümde ülkeler, "Taahhütlerden uygulamaya: COP31 için temel öncelikler" başlığı altında görüşlerini açıkladı. BM'nin toplantı için hazırladığı çerçevede adaptasyon ve dayanıklılık, kayıp ve zarar, iklim finansmanı, teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve uluslararası işbirliği COP31 öncesindeki temel tartışma alanları arasında sıralandı. Özellikle en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler ve deniz seviyesinin yükselmesine karşı kırılgan ülkelerin ihtiyaçlarına dikkat çekilmesinin önemi vurgulandı.

BM: MEVCUT TAAHHÜTLER 1,5 DERECE HEDEFİ İÇİN YETERSİZ

BM, toplantı öncesinde yayımladığı değerlendirmede, ülkelerin mevcut ulusal katkı beyanlarının (NDC) küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini erişilebilir tutmak için yeterli olmadığını bildirdi.

BM'nin paylaştığı verilere göre; 2025'te küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,4 derece üzerinde gerçekleşirken, mevcut politikaların devam etmesi halinde küresel ısınma bu yüzyılda 2,8 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlık konusu da iklim toplantısının gündeminde. BM'nin aktardığı verilere göre 119 ülke, yani ülkelerin yüzde 60'ından fazlası, çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu bildirirken sistemlerin kapsamındaki önemli boşluklar devam ediyor. Toplantının ikinci bölümünde buzulların erimesinden deniz seviyesinin yükselmesine kadar iklim değişikliğinin birbirine bağlı etkileri ve çoklu afet erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Kaynak: ANKA
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