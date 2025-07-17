BMGK, İsrail\'in Suriye Saldırısını Görüşecek

BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyeceği bildirildi. BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine bugün yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.
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