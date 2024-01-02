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Brezilya'da Yılbaşı Partisinin Ardından Şelaleye Atlarken Elektrik Çarpması Sonucu Ölen Adam - Son Dakika
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Brezilya'da Yılbaşı Partisinin Ardından Şelaleye Atlarken Elektrik Çarpması Sonucu Ölen Adam

Brezilya'da bir kulüpte yapılan Yılbaşı partisinin ardından 33 yaşındaki bir adam, serinlemek için şelaleye atlamak istediği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından bildirilen olayda, adamın sarhoş bir şekilde şelaleye atladığı ve elektrik çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 dakika boyunca kalbini çalıştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Brezilya\'da Yılbaşı Partisinin Ardından Şelaleye Atlarken Elektrik Çarpması Sonucu Ölen Adam
02.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:05
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Brezilya'da Yılbaşı'nı kutlamak için bir kulüpte bulunan 33 yaşındaki bir adam, partinin sona ermesinin ardından bir şelaleye atlayarak serinlemek istediği sırada elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Distrito Federal Sivil Polisi'ne arkadaşları, Marco Bomtempo'nun Brasília'daki Bothanic kulübünde Pazartesi gününün erken saatlerinde parti bittikten sonra şelaleye atladığınıve elektrik çarpması sonucu öldüğünü söyledi.

Cunha, sarhoş bir şekilde arkadaşlarına şelaleye atlayacağını söyledikten sonra bir arkadaşına tişörtünü verip şelaleye atladı.

Cunha'yaelektrik çarptığını gören bir arkadaşı kendisini kurtarmaya çalıştı fakat elektrik kendisini de çarptığı için şelaleden çıkmak zorunda kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 dakika boyunca Cunha'nın kalbini çalıştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Brezilya'da bir adam, Yılbaşı partisinin ardından şelaleye atlayarak serinlemek isterken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitird
Brezilya'da bir adam, Yılbaşı partisinin ardından şelaleye atlayarak serinlemek isterken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitird
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Brezilya, Yılbaşı, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Yılbaşı Partisinin Ardından Şelaleye Atlarken Elektrik Çarpması Sonucu Ölen Adam - Son Dakika
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