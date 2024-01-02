Brezilya\'da Yılbaşı Partisinin Ardından Şelaleye Atlarken Elektrik Çarpması Sonucu Ölen Adam

Brezilya'da Yılbaşı'nı kutlamak için bir kulüpte bulunan 33 yaşındaki bir adam, partinin sona ermesinin ardından bir şelaleye atlayarak serinlemek istediği sırada elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Distrito Federal Sivil Polisi'ne arkadaşları, Marco Bomtempo'nun Brasília'daki Bothanic kulübünde Pazartesi gününün erken saatlerinde parti bittikten sonra şelaleye atladığınıve elektrik çarpması sonucu öldüğünü söyledi.

Cunha, sarhoş bir şekilde arkadaşlarına şelaleye atlayacağını söyledikten sonra bir arkadaşına tişörtünü verip şelaleye atladı.

Cunha'yaelektrik çarptığını gören bir arkadaşı kendisini kurtarmaya çalıştı fakat elektrik kendisini de çarptığı için şelaleden çıkmak zorunda kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 dakika boyunca Cunha'nın kalbini çalıştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.