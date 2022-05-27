Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü - Son Dakika
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BBC

Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü

27.05.2022 14:35
Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü

Brezilya'da bir polis arabasının bagajına zorla sokulan bir kişinin bagaja atılan gaz bombası nedeniyle boğularak ölmesi ülkede infial yarattı.

Brezilya'da bir polis arabasının bagajına zorla sokulan bir kişinin bagaja atılan gaz bombası nedeniyle boğularak ölmesi ülkede infial yarattı.

38 yaşında siyah bir vatandaş olan Genivaldo de Jesus Santos, Umbauba kenti sokaklarında polis tarafından durdurulmuştu.

Olay sırasında çekilen video görüntülerinde, iki polis memurunun Santos'un kafasını içinden dumanlar yükselen bagaja zorla soktukları görülüyor.

Otopsi raporu, Santos'un boğularak öldüğünü ortaya koydu.

Brezilya federal polisi olayla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirtti.

Olayın nasıl geliştiğine dair farklı açıklamalar yapıldı.

Polisin yaptığı açıklamada Santos'un polise direnç gösterdiği için durdurulup gözaltına alındığı, "saldırgan tutumu nedeniyle kendisini etkisiz kılmak için bazı teknikler kullanıldığını" savunuldu.

Ancak Santos'un olay yerinde bulunan yeğeni Wallison de Jesus, yerel medyaya yaptığı açıklamada, amcasının motorsiklet kullanırken polis tarafından durdurulduğunu ve polisin kendisinden gömleğini çıkarmasını istediğini söyledi.

'Adamı öldürecekler!'

Amcasının şizofreni tedavisi için reçeteli ilaç aldığını söyleyen yeğeni, polisin ilaçları bulması üzerine Santos'un paniğe kapıldığını belirtti.

Polisi amcasının sağlık durumu hakkında uyarmaya çalıştığını söyleyen Wallison de Jesus, polisin uyarıyı dikkate almadığını ve bunun üzerine "işkencenin başladığını" iddia etti.

Polis memurlarının Genivaldo de Jesus Santos'u zorla yere yatırdığını, ardından da polis arabasının bagajına ittiklerini belirtti.

İnternette viral olan video görüntülerinde de Santos'un vücudunun polis arabasının bagajında olduğu, bacaklarının dışarıda kaldığı görülüyor.

Santos bir yandan tekmeler savurup bağırırken, iki polis memurunun arabanın bagaj kapağını kapamaya çalıştıkları anlaşılıyor.

Bunlar yaşanırken de bagajın içine bir gaz bombasının atılmış olduğu görülüyor.

Santos'un bacakları hareketsiz hale gelirken olay yerinden geçen birinin "Adamı öldürecekler," dediği duyuluyor.

Wallison de Jesus, amcasının bilincini yitirdiğinin anlaşılması üzerine polis memurlarının kendisini hastaneye götürdüklerini söylüyor.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Santos kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'Irkçı bir saldırı'

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda Santos'un boğulma sonucu öldüğü, ancak boğulmasına neyin yol açtığının tespit edilemediği belirtildi.

Santos'un eşi Maria Fabiana dos Santos olayı bir cinayet olarak nitelendirdi ve kocasının hayatının hiçbir döneminde şiddete başvurmadığını savundu.

Olay Brezilya'da büyük infial yaratırken birçok kişi polisin tutumunu ırkçı bir saldırı olarak kınadı.

Siyah aktivist ve politikacı Renata Souza attığı bir tweette "Devletin elinde bir siyah daha infaz edildi. Bu kabul edilemez," yorumunda bulundu.

Umbauba'da Santos'un öldüğü yol üzerinde yapılan protesto gösterilerinde lastikler ateşe verildi.

Polis şiddeti Brezilya'da sık sık görülüyor.

Bu hafta Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlenen polis baskınında 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Polis aşırı güç kullanmakla suçlanmış, kimi insan hakları avukatları öldürülenlerin gördüğü muamelenin işkenceye tekabül ettiğini söylemişti.

Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü
Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü
Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü
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Kaynak: BBC

Brezilya, Saldırı, Otopsi, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Brezilya'da siyah bir vatandaş sıkıştırıldığı polis arabası bagajında boğularak öldü - Son Dakika
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