Hayvanlarından birisi kayıp olan köylü, yılanı deşti, gördükleri karşısında dona kaldı! - Son Dakika
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Hayvanlarından birisi kayıp olan köylü, yılanı deşti, gördükleri karşısında dona kaldı!

22.03.2023 13:38

Brezilya'nın Amazon ormanlarına yakın Povoado Santo Antonio bölgesinde, köylüler yakaladıkları 6 metre uzunluğundaki yılanın karnını deşti. Köylüler, yılanın karnında koyun görünce şaşkına döndü.

Köylüler ağacın gölgesinde dinlenen boğa yılanın karnını şişmiş bir şekilde görünce durumdan şüphelendiler. Köy halkı hayvanlardan bir tanesini yediğinden şüphe edince, yılanın karnını yardı.

KOYUN YUTMUŞ

Bir çoban yılanın başını tutarken diğer çoban yılanın karnını yardı. Çobanlar yılanın karnını yararken, koyunun bacaklarının dışarı çıktığı görüldü.

YEDİKLERİNİ HAZMETMESİ 5 GÜN SÜRÜYOR

Bir yılanın yediklerini hazmetmesi beş gün sürdüğü için ölü koyunun cesedinden herhangi bir eksilme olmadı.

Yılanın karnını yaran köylü, büyük şok yaşadı! Hayvanlarından biri kayıptı
Yılanın karnını yaran köylü, büyük şok yaşadı! Hayvanlarından biri kayıptı
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Son Dakika Dünya Hayvanlarından birisi kayıp olan köylü, yılanı deşti, gördükleri karşısında dona kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanlarından birisi kayıp olan köylü, yılanı deşti, gördükleri karşısında dona kaldı! - Son Dakika
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