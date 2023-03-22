Hayvanlarından birisi kayıp olan köylü, yılanı deşti, gördükleri karşısında dona kaldı!

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Herkes Babacan'ı konuşuyor ama Millet İttifakı seçimi alırsa ekonominin başına o geçecek

Köylüler ağacın gölgesinde dinlenen boğa yılanın karnını şişmiş bir şekilde görünce durumdan şüphelendiler. Köy halkı hayvanlardan bir tanesini yediğinden şüphe edince, yılanın karnını yardı.

KOYUN YUTMUŞ

Bir çoban yılanın başını tutarken diğer çoban yılanın karnını yardı. Çobanlar yılanın karnını yararken, koyunun bacaklarının dışarı çıktığı görüldü.

YEDİKLERİNİ HAZMETMESİ 5 GÜN SÜRÜYOR

Bir yılanın yediklerini hazmetmesi beş gün sürdüğü için ölü koyunun cesedinden herhangi bir eksilme olmadı.