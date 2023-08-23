BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar - Son Dakika

BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:20

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ilginç anlar yaşadı. Cinping, toplantı yerine gittiği esnada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapatarak Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda bıraktı. O anlarda Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı.

15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin gerçekleşeceği ana salona gittiği sırada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapattı. Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda kalırken anlarda Cinping'in şaşkınlığı kameraya yansıdı.

BRICS ZİRVESİ'NDE İLGİNÇ ANLAR

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde sıra dışı bir olay yaşandı.

KAPIYI ARKASINDAN KAPATTILAR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantı yerine gittiği esnada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapatarak Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda bıraktı.

BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarda bıraktılar

ŞAŞKINLIK YAŞADI

O anlarda Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı ancak yürümeye devam etti. Görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarda bıraktılar
Emre İliksiz
Sondakika.com - Dünya

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar - Son Dakika
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