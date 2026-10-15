Brüksel\'de 2025\'te 233 milyar dolarlık Türkiye-AB ticaret hacmi rekoru teyit edildi

TÜRKİYE-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun üçüncü toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovıc eş başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari entegrasyonu derinleştirmek ve Gümrük Birliği'nin işleyişini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun üçüncü toplantısı, 13 Ekim 2026 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic'in eş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye-AB ikili ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla ulaştığı 233 milyar dolarlık rekor seviye, iki ekonomi arasındaki sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olarak teyit edildi.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM HEM AB HEM TÜRKİYE TARAFINDA SONUÇ VERDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımı neticesinde, risk esaslı dış ticaret kontrol sistemi olan TAREKS kapsamındaki denetimlerin AB ile bir sorun alanı olmaktan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte TAREKS sistemimizin şeffaflığı, öngörülebilirliği ve tüm taraflar için erişilebilirliği teyit edilmiştir. Bu ortak anlayış karşılıklı güvenin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik kararlı iradenin en somut göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN KARŞILIKLI TANINMASI VE MAKİNE MEVZUATINA TAM UYUMUN TEYİDİ

Toplantıda karşılıklı iş birliğinin sahaya yansıdığı önemli gelişmelerin kaydedildiği vurgulanarak, "İhracatçılarımızın sınır ve gümrük geçişlerini doğrudan hızlandıracak olan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün karşılıklı olarak tanınması kararı onaylanmıştır. Ayrıca, AB'nin Yeni Makine Yönetmeliği'ne sağladığımız tam uyumun teyidi sayesinde, ülkemizde yerleşik 'onaylanmış kuruluşlarımızın' faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmesi ve sanayicimizin belgelendirme süreçleri güvence altına alınmıştır" denildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL TİCARET ODAĞINDA ORTAK KARARLILIK DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin bu süreçlerdeki kararlı adımlarının, AB ekonomisinin ve tedarik zincirlerinin dönüşümü ile dayanıklılığı açısından vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğunu bir kez daha kanıtladığının altı çizilerek, "Türkiye ve AB'nin yeşil dönüşüm ile dijital ticaret ekseninde sergilediği güçlü iş birliği öne çıkmıştır. Bu bağlamda, kurulan ortak çalışma gruplarının faaliyetlerinden duyulan memnuniyetin altı çizilmiş; döngüsel ekonomi, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, elektronik imzaların karşılıklı tanınması gibi yeni iş birliği alanlarında ortak hareket etme iradesi en üst düzeyde teyit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

AB'NİN YENİ SANAYİ VE REKABET POLİTİKALARI ELE ALINDI

Toplantıda, AB ile son dönemdeki gündemin merkezinde yer alan Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) bağlamında, 30 yıllık Gümrük Birliği ile bütünleşen ortak tedarik zincirlerinin korunması ve Türkiye'nin bu sürece eş değer ortak olarak dahil edilmesi yönündeki beklentilerin muhataplara net şekilde aktarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, ülkemizin AB ile ticareti geliştirme ve derinleştirme hedefine doğru emin adımlarla ilerlediği, ticari engellerin aşıldığı ve ortak geleceğin inşa edildiği en güçlü zemin olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.