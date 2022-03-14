Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı! - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak "Bunu asla affetmeyeceğiz!" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından çok sayıda çocuğun ve bebeğin olduğu bir video paylaştı.

"SADECE ANNE BABALARINI DEĞİL, ÇOCUKLUKLARINI ÇALDI"

Bodnar, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı" ifadelerini kullandı. Bodnar, paylaşımının sonunda "Bunu asla affetmeyeceğiz!" mesajını verdi.