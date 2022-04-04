Buça'da dehşet veren yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilise bahçesindeki toplu mezar uydudan görüntülendi - Son Dakika
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Buça'da dehşet veren yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilise bahçesindeki toplu mezar uydudan görüntülendi

04.04.2022 11:37

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 37 kilometre uzaklıktaki Buça'daki katliam görüntülerini dünya konuşurken, bu kez de kilise bahçesindeki toplu mezara ilişkin detaylar ortaya çıktı. İlk kez uydudan görüntülenen toplu mezarın 10 Mart tarihinde kazılmaya başlandığı öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali 40. gününe girerken, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'daki katliam görüntülerinin dünya çapındaki yankısı dinmiyor. Rus işgalci birliklerinin çekilmesiyle Ukrayna'ya geçen 28 bin nüfuslu ilçeye girenler sokaklarda onlarca ceset gördü. Bazılarının elleri arkadan bağlanmış, neredeyse hepsi yakın mesafeden ateş edilerek vurulmuştu.

BİR SOKAKTA 20 SİVİLİN CANSIZ BEDENİ

Agence France-Presse (AFP) muhabiri Buça'daki bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü söylerken, Associated Press gazetecileri ise en az 21 ceset saydıklarını aktardı. AP muhabiri, cesetlerden 9'unun Rus işgalcilerin üs olarak kullandığı bina çevresine dağılmış olduğunu ve hepsinin sivil kıyafet giydiğini aktardı.

Buça'da sokaklardaki cesetlerin şoku bitmeden bu kez de kilise bahçesinde toplu mezar! İlk kez uydudan görüntülendi

BİRİ BAŞINDAN VURULMUŞ DİĞERİNİN BACAKLARI BAĞLI

Cesetlerin tamamı kısa mesafeden ateş edilerek öldürülmüştü. Aralarından ikisinin elleri arkadan bağlanırken, biri başından vurulmuş, diğerinin de bacakları bağlanmıştı.

KİLİSE BAHÇESİNDE TOPLU MEZAR

Kiev'e 37 kilometre mesafedeki ilçede, dünyayı dehşete düşüren sokak fotoğraflarını toplu mezardan gelen görüntüler izledi. Bucha'daki bir kilisenin bahçesinde ortaya çıkarılan toplu mezarda onlarca ceset vardı. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki toplu mezarda bazı sivil kurbanların başları dışarıdaydı, bazılarının da elleri ve ayakları.

Buça'da sokaklardaki cesetlerin şoku bitmeden bu kez de kilise bahçesinde toplu mezar! İlk kez uydudan görüntülendi

İLK İŞARETLER 10 MART'TA GÖRÜLDÜ

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, kilise bahçesindeki toplu mezarın uydu fotoğraflarını yayınladı. Maxar, St. Andrew ve Pyervozvannoho All Saints kilisesinin bahçesinde ilk toplu mezar işaretlerinin 10 Mart'ta görüldüğünü bildiriyor. 10 Mart tarihinde başlayan toplu mezar kazısı takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde neredeyse 15 metre uzunluğa ulaşmıştı.

Buça'da sokaklardaki cesetlerin şoku bitmeden bu kez de kilise bahçesinde toplu mezar! İlk kez uydudan görüntülendi

"50 SİVİL YARGISIZ İNFAZLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Buça Belediye Başkan Yardımcısı Taras Shapravskyi, Rus birliklerinin ilçeyi terk etmesinin ardından buldukları 300 cesetten yaklaşık 50'sinin yargısız infazla öldürüldüğü bilgisini verdi.

Buça'da sokaklardaki cesetlerin şoku bitmeden bu kez de kilise bahçesinde toplu mezar! İlk kez uydudan görüntülendi
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Son Dakika Dünya Buça'da dehşet veren yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilise bahçesindeki toplu mezar uydudan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buça'da dehşet veren yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilise bahçesindeki toplu mezar uydudan görüntülendi - Son Dakika
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