Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü

21.03.2022 14:44
Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.


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Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü - Son Dakika
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