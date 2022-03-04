Çavuşoğlu, iki ülkenin Dışişleri Bakanını Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya- Ukrayna savaşının görüşüldüğü olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun oluşturulmasında fikir birliği bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri bakanı Kubela'yı Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmek istediklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;