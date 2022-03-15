Çavuşoğlu: Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'da kuşatma altında bulunan Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ya da yarın güzel haberi beklediklerini" söyledi.

Günlerdir Rusya'nın kuşatmasında bulunan ve çatışmaların sürdüğü Mariupol'da yüz binlerce sivilin bulunduğu bildiriliyor.

Siviller arasındaki Türk vatandaşları ve aileleri evlerinde ya da Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin kentteki sivillerin tahliyesi için hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla günlerdir görüşmeler yaptığı biliniyor.

Tahliyenin ilk aşaması için oluşturulan konvoy, şehrin onlarca kilometre dışında bekliyor.

'Lavrov aradı, şartlar yavaş yavaş oluşuyor'

Çavuşoğlu, tahliyeyle ilgili son yaptığı açıklamada, "Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda Sergei Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı) beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor, bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı, tahliye konusunda Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu ile irtibat içinde olduklarını da söyledi.

'Vatandaşlar ve ailelerinin sayısı 150'nin üstünde'

Dün BBC Türkçe'nin görüştüğü İsmail Hacıoğlu, görüşmelerin sürdüğünü, otobüslerin henüz hareket etmediğini, sivillerin de beklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Hacıoğlu ayrıca, çıkan haberler ardından kendisine yeni ulaşanlarla beraber Türk vatandaşları ve aile üyelerinin (Eşleri, çocukları, kayınvalideleri ve kayınpederleri) sayısının 150'yi aştığını söyledi.

Emniyet ve sağlık yetkililerinden sürekli bilgi aldıklarını belirten Hacıoğlu, şu ana kadar Türk vatandaşlarından hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Pazartesi günü BBC Türkçe'ye konuşan Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiiy Orlov da Mariupol'e gidecek tahliye otobüslerinin Berdyansk kenti yakınlarında beklediğini söylemişti.

Orlov konvoyla ilgili, "İçinde otobüsler ve insani yardım malzemesi taşıyan TIR'lar var. Konvoy tamamen sivil bir konvoy. Aralarında Kızılhaç ve kilise görevlileri var. Berdyansk'dan Mariupol'e bir koridor açılması için görüşmeler hâlâ sürüyor. Henüz bir ateşkes yok. Mariupol'de top atışları sürüyor. Şu anda burada bir ateşkese ve güvenlik koridoruna ihtiyacımız var" demişti.

'Camidekilerin yiyecek ve içecek sıkıntısı yok'

Mariupol'daki Türk vatandaşlarının durumu geçtiğimiz günlerde, Ukraynalı yetkililerin, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin içinde siviller varken bombalandığını öne sürmesiyle gündeme gelmişti. Ancak İsmail Hacıoğlu, hafta sonu bu haberin doğru olmadığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iddianın doğru olmadığını söylemişti.

Çavuşoğlu son açıklamasında, camide bekleyenlerin yiyecek ve içecek sıkıntılarının olmadığını öğrendiklerini de belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Pazar günü yaptığı açıklamada Mariupol'de yüz binlerce sivil olduğunu ve insanların yemek, su ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlaraerişimde sorun yaşandığını açıklamıştı.

Örgüt, taraflara acil olarak ateşkes ve güvenli geçiş konusunda anlaşmaya varma çağrısı yapmıştı. Mariupol'da geçtiğimiz günlerde insani geçiş amaçlı ateşkesler bozulmuş, bu konuda taraflar birbirini suçlamıştı.