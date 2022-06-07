Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin

07.06.2022 15:44

Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan F-16 krizine bir tepki de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Yunanistan'ın ihlalden vazgeçmemesi durumunda adaların egemenliğinin tartışılacağını belirten Çavuşoğlu, anlaşmaya uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye hakkındaki ifadelerine sert yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her platformda Türkiye karşıtlığı yapıyor. ABD'de, Türkiye'ye F-16'ları vermeyin diye lobi çalışması yapıyor. Yunanistan'ın agresif olmasının sebebi nedir? Lozan ve Paris Antlaşmasıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz.

"YUNANİSTAN İHLALDEN VAZGEÇMEZSE ADALARIN EGEMENLİĞİ TARTIŞILIR"

Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada. Hukuki şekilde cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar.

"AĞLAMAK KONUSUNDA ÇOK BAŞARILILAR"

Bu aşağılık kompleksinin yansıması. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Öyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden öyle bir beklentisi de yok. Bir konuda çok başarılılar. Ne kadar haksız olsalar bile ağlamak konusunda çok başarılılar. Yüzünüze sarılırlar arkanızı döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira; bunlar siyasetçi ve ülkelere yakışan tavırlar değil.

"YUNANİSTAN ADAM GİBİ CEVAP VERSİN"

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçersiz değil. İhlal bitmezse egemenliği tartışırız."

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