Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı! - Son Dakika
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Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı!

06.04.2022 08:37

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çekilen görüntülerde Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını kurtarma anları ortaya çıktı. Arabanın arkasında saklanan arkadaşlarını ip yardımı ile çatışma bölgesinden çeken Çeçenler, yaralı askere ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 42. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri sonrası kısmen geri çekilen Rus ordusu ülkenin doğu bölgesinde konuşlanıyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus ordusu için savaşan Çeçen kuvvetlerin görüntüleri gündem oldu.

YARALI ARKADAŞINI İPLE ÇEKEREK ÇATIŞMADAN KURTARDI

Bölgede bulunan askerin kamerasına yansıyan görüntülerde, yaralı arkadaşlarını iple çeken Çeçenlerin görüntüsü yer aldı. Arkadaşlarını ayağından çeken Çeçen kuvvetler daha sonra yaralıya ilk yardım müdahalesinde bulundu. Görüntülerin ise Mariupol kentinde çekildiği belirtildi.

Çeçenlerin yaralı arkadaşlarını çatışma bölgesinden kurtarma anı ortaya çıktı

BUÇA'DA RUS ASKERLERİN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Buça'da yapılan incelemelerde Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıtlar toplandığı açıklanmıştı.

RUSYA GÖRÜNTÜLER İÇİN "KURMACA" İFADESİNİ KULLANIYOR

Rusya ise Buça'dan gelen katliam görüntülerini "kurmaca" olarak nitelemeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Buça'da hiçbir sivilin zarar görmediğini savunarak Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi. Sözcü'nün haberine göre Buça'daki görgü tanıkları ve uluslararası basın ise yayınlanan katliam görüntülerinin doğru olduğunu vurguluyor.

Çeçenlerin yaralı arkadaşlarını çatışma bölgesinden kurtarma anı ortaya çıktı

UKRAYNA'DA SON DURUM NE?

Açıklanan son verilere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

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Son Dakika Dünya Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı! - Son Dakika


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