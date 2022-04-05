Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler - Son Dakika
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Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler

05.04.2022 16:33

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken birçok ülke Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürüyor. Çekya, Ukrayna'ya destek için Rus üretimi T-72 tankları gönderdi. Çekya yönetiminin bu hamlesi, bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ukrayna'daki Rus işgalcilere karşı binlerce tanksavar ve uçaksavar füzesi gönderen Batılı ülkeler, yeni bir dönemi başlattı. Çekya, Ukrayna'ya destek için Rus üretimi T-72 tankları gönderdi. Çekya televizyonu ayrıca, BVP-1 zırhlı muharebe araçlarının da Ukrayna'ya sevk edildiğini bildirdi.

BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

S-300 gibi Rus üretimi hava savunma sistemleri ya da Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilme ihtimali, haftalardır konuşuluyordu. Çekya'nın Ukrayna'ya tank sevk etmesi, bir ilk olma özelliği taşıyor.

Çekya'dan savaşın kaderini değiştirecek yardım! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler

T-72 TANKLARINI RUS ORDUSU DA KULLANIYOR

Sovyetler Birliği döneminde neredeyse 50 yıl önce üretimine başlanan T-72 tankları, halihazırda Rus ordusu tarafından da kullanılıyor. BVP-1 zırhlı muharebe araçları ise, Sovyetler Birliği döneminde Çekoslovakya'da üretilen BMP-1'in lisanslı kopyası. İşgalden önce Ukrayna ordusunun elinde yaklaşık 200 kadar BVP-1 zırhlı muharebe aracının olduğu biliniyordu.

UKRAYNA ABD'DEN ÇOK SAYIDA STİNGER FÜZESİ ALDI

24 Şubat'ta başlayan Rus işgaline karşı direnen Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce tanksavar ve uçaksavar füzesi temin etti. Askeri yardımlarda özellikle Javelin ve NLOW tanksavar füzeleri öne çıktı. ABD binlerce Javelin füzesinin yanı sıra zamanında Afganistan'da Sovyet uçaklarını düşürmesiyle bilinen Stinger füzelerini de Ukrayna'ya ulaştırdı.

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Son Dakika Dünya Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler - Son Dakika
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