Çin, ABD ve Rusya Arasında Artan Diyalogdan Memnun - Son Dakika
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Dünya

Çin, ABD ve Rusya Arasında Artan Diyalogdan Memnun

Çin, ABD ve Rusya Arasında Artan Diyalogdan Memnun

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesiyle ilgili olarak diyalog ve iletişimin arttığını belirtti. Ukrayna krizi bağlamında barışçıl çözümü destekleyeceklerini ifade etti.

13.02.2025 14:58  Güncelleme: 14:59
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ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Rusya ve ABD arasında uluslararası konularda diyalog ve iletişimin arttığını görmek güzel" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında,"Rusya ve ABD arasında uluslararası konularda diyalog ve iletişimin arttığını görmek güzel. Çin, Ukrayna krizi konusunda diyalog ve müzakereyi krizden çıkmanın tek geçerli yolu olarak görüyor ve barış görüşmelerini teşvik etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çin, krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik tüm çabaları desteklemektedir. İlgili taraflarla iletişimimizi sürdürecek ve krizin siyasi çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin, ABD ve Rusya Arasında Artan Diyalogdan Memnun - Son Dakika

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