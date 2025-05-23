Çin Çayları İstanbul\'da Tanıtıldı

ÇİN'in çay üretim merkezlerinden Fujian eyaleti, İstanbul'da düzenlenen özel bir tanıtım etkinliğiyle geleneksel Çin çaylarını Türk kamuoyuna sundu.

Çin'in çay üretim merkezlerinden Fujian eyaleti, dün İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinlikle çay kültürünü ve ürünlerini tanıttı. 'Zhongtu - Derin Aşk ve Uzun Anlam' temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri çay aracılığıyla güçlendirmeyi hedefledi.

Etkinliğe Fujian Tarım ve Köy İşleri Dairesi Başkanı Chen Mingwang, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Çin'in Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarda, Çin ve Türkiye arasındaki çayla şekillenen tarihi dostluk vurgulanırken, Fujian çayının eşsiz aroması ve binlerce yıllık kültürel mirası tanıtıldı.

Chen Mingwang, konuşmasında çayın iki ülke arasında hem tarihsel hem de kültürel bir köprü olduğunu belirtti. Fujian'ın sahip olduğu zengin çay çeşitleri ve üretim geleneklerinin, Türkiye'nin çay kültürüyle buluşmasının yeni iş birliği fırsatları doğurabileceğine dikkat çekti.

Türk Çin İşadamları Derneği Başkanı Huang Zhihong ise çayın sadece bir içecek değil, aynı zamanda iki ülke halkını birleştiren ortak bir yaşam kültürü olduğunu ifade etti. Zhihong, Fujian çayının Türk pazarında daha fazla yer bulması için ortak projeler yürütüleceğini de bildirdi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Ferhat Çolak, konuşmasında iki ülke arasında tarımsal iş birliğinin özellikle çay sektörü üzerinden derinleştirilebileceğini, bu gibi etkinliklerin de tarımsal ticarete ivme kazandıracağını kaydetti.

Fujianlı üreticiler, etkinlik kapsamında geleneksel çay seremonileri eşliğinde oolong, beyaz, yeşil ve siyah çaylardan oluşan seçkin ürünlerini tanıttı. Katılımcılar, hem Fujian'ın çay zenginliğini keşfetme hem de Çin çay kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.