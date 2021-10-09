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Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim - Son Dakika

Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim

09.10.2021 12:49

Çin ve Tayvan arasında yıllardır süren kriz son günlerde Çin'in yaptığı hava sahası ihlalleriyle yeniden gündemde yer aldı. Son gelişmeler ve ABD'nin Tayvan'ın yanında yer alması dünya kamuoyunda yeni bir savaş korkusu yaşatırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamayla karşı tarafa zeytin dalı uzattı. Cinping, Tayvan'a "barışçı yollarla yeniden birleşme" çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan 1911 devriminin 110. yıl dönümü vesilesiyle Büyük Halk Meclisinde düzenlenen toplantıda konuştu. Şi Cinping, geçen hafta Çin savaş uçaklarının hava savunma sahasına girmesiyle askeri gerilimin yaşandığı Tayvan'a "barışçı yollarla yeniden birleşme" çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Tayvan sorununun Çin ulusunun zayıf ve kargaşa içinde olduğu bir dönemden kaynaklandığını, ulusal uyanışın gerçeğe dönüşmesiyle sorunun da çözüleceğini belirten Şi, "Bu sonuç, Çin tarihinin genel eğilimince belirlenecektir fakat daha önemlisi Çin halkının ortak iradesidir." dedi.

"VATANSEVERLER ÇİN'İN TOPYEKUN BİRLEŞMESİ İÇİN EL ELE VERMELİ"

Şi, barışçı koşullardaki bir uyanışın Tayvan dahil tüm Çin ulusunun çıkarına olacağına işaret ederek "Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki vatanseverler, tarihin doğru tarafında konumlanmalı ve Çin'in topyekun birleşmesini, Çin ulusunun topyekun uyanışını sağlamak için el ele vermelidir." ifadesini kullandı.

Tayvan sorununun tamamen Çin'in iç sorunu olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye konu edilemeyeceğini vurgulayan Şi, "Ülkemizin topyekun birleşmesi gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI, TAYVAN HAVA SAVUNMA SAHASINA GİRDİ

Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti. 4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde en çok uçağın yer aldığı "ihlal" olmuştu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Tayvan, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim - Son Dakika Dünya


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