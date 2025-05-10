Çin, Hindistan ve Pakistan\'a Barış Çağrısı Yaptı

ÇİN, Hindistan ile Pakistan'ı barış ve istikrar yönünde hareket etme ve yükselen gerilim karşısında itidalli davranma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair son gelişmeleri yakından izlediği ve gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğu hatırlatıldı. Hindistan ile Pakistan'ı barış ve istikrarı gözeterek yükselen gerilim karşısında itidalli hareket etmeye çağıran açıklamada, iki tarafın gerginliğin daha kötüleşmesine yol açabilecek girişimlerden kaçınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in de bu doğrultuda yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.