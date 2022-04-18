Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek - Son Dakika
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Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek

18.04.2022 15:40

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü. Shenzhou-13 insanlı uzay aracındaki üç astronot, Dünya'ya sorunsuz iniş yaptı. Uzayda geçen 6 ayın ardından adapte olabilmeleri için bir süre karantinada kalacaklar.

Çin'in Shenzhou-13 görevinde yer alan ve Cumartesi günü erken saatlerde Dünya'ya dönen üç astronot aynı gün Beijing'e ulaştı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), görevin Çin'in uzay istasyonunun kritik öneme sahip teknolojilerinin teyit edilmesini tamamladığını ve Çinli astronotların yörüngedeki süreleriyle ilgili de bir rekor kırıldığını açıkladı. CMSA, Shenzhou-13 insanlı görevinin tam bir başarıya sahip olduğunu duyurdu.

DÜNYA'YA ADAPTE OLABİLMELERİ İÇİN KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Taykonotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu için havaalanında bir karşılama töreni düzenlendi. Törende aileleri taykonotları çiçeklerle karşıladı. Dönüş kapsülünün başarılı bir şekilde inmesi sonrası yer arama ekibi iniş alanına geldi. Dönüş kapsülünün kapağı açıldıktan sonra sağlık personeli astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu teyit etti. Altı aylık uzay istasyonu görevlerini tamamlayan taykonotlar Dünya'da yaşama yeniden adapte olabilmeleri için karantinaya alınacak.

16 EKİM 2021'DE FIRLATILMIŞTI

Shenzhou-13 uzay aracı 16 Ekim 2021'de Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, daha sonra uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe ile kenetlenmişti. Kenetlenme sonrası üç astronot çekirdek modüle girdi ve altı ay boyunca uzayda kaldı. Mürettebat görev sırasında iki kez araç dışı faaliyet (EVA) gerçekleştirdi. Astronotlar, manuel uzaktan çalıştırma ve robotik kol tarafından desteklenen modül aktarımının da aralarında bulunduğu bir dizi bilimsel ve teknolojik deney gerçekleştirdi.

İSTASYONDAN İKİ CANLI DERS VERİLDİ

Bu süreçte astronotların uzun süreli kalışlarını desteklemek amacıyla uzay istasyonunun inşası ve işletilmesi, geri dönüşüm ve yaşam destek sistemi, uzay malzemelerinin tedarik edilmesi, araç dışı faaliyetler, operasyonlar ve yörünge içi bakım için kritik öneme sahip teknolojiler teyit edildi. Ayrıca mürettebat üyeleri uzay istasyonundan iki canlı ders verdi ve bilimin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
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Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Pekin, Uzay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek - Son Dakika
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