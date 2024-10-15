Çin ve İran İş Birliğini Güçlendirecek

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ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin hızlandırılacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, İran'ın bölgedeki mevcut gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu söyledi. İran'ın, Çin'in uluslararası konulardaki etkisine büyük önem verdiğini kaydeden Arakçi, İsrail'in risk almaktan kaçınması ve ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Wang Yi görüşmede, Çin'in her zaman diyalog ve istişareden yana olduğunu kaydederek, çatışmaların genişlemesine ve maceracı askeri eylemlere karşı çıktığını aktardı. Tüm tarafların bölgede barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olması gerektiğini söyleyen Wang, çatışmaların yatıştırılmasında yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.