27 yaşındaki oğlunu kaybeden Cindy Crawford'dan ilk mesaj: Kalbimiz kırık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE
BBC

27 yaşındaki oğlunu kaybeden Cindy Crawford'dan ilk mesaj: Kalbimiz kırık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
27 yaşındaki oğlunu kaybeden Cindy Crawford\'dan ilk mesaj: Kalbimiz kırık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süpermodel Cindy Crawford, geçen ay Kaliforniya'da bir rehabilitasyon merkezinde ölen oğlu Presley Gerber'i Instagram'da andı. Ailenin acısını paylaşan Crawford, 27 yıl boyunca oğluyla birlikte olmanın kendilerini şanslı hissettirdiğini yazdı. Ölüm, polis tarafından olası aşırı doz vakası olarak soruşturuluyor.

Dünyaca ünlü süpermodel Cindy Crawford, geçen ay 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in ölümünün ardından ilk kez sessizliğini bozdu. BBC'nin haberine göre Crawford, ailesinin "tarif edilemeyecek kadar yıkıldığını" söyledi.

Crawford, Instagram hesabından oğlunun siyah-beyaz bir fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, "O tatlı, güzel bir ruh; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek" ifadelerini kullandı. Ünlü model, oğlunun dünyada nezaket ve kırılganlıkla var olmasından gurur duyduklarını da yazdı.

Presley Gerber, 20 Eylül'de Kaliforniya'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirmişti. Polis, ölümü olası bir aşırı doz vakası olarak inceliyor. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu dosyayı ek inceleme bekleyen vakalar arasında gösterirken, Santa Monica Polis Departmanı ölümde başka birinin parmağı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Crawford, "Presley'i 27 yıl boyunca hayatımızda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diyerek ailesini tanıyanlardan ve acılarını paylaşan yabancılardan gelen destek için teşekkür etti. Mesajını, "Tekrar buluşana dek tatlı oğlumuz. Seni sonsuza dek seviyoruz. Annen, baban ve Kaia" sözleriyle bitirdi.

Gerber'in kız kardeşi model Kaia Gerber de aynı gün ağabeyi için duygusal bir paylaşım yaptı. Kaia, çocukken birlikte dans ettikleri bir video ve dört sayfalık bir mektup paylaşarak, "Seni göremezken sevmeyi öğreniyorum" diye yazdı.

Annesi ve kız kardeşi gibi modellik yapan Presley Gerber, podyuma ilk kez 16 yaşında İtalyan moda markası Moschino için çıkmıştı. Gerber, son yıllarda ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında açıkça konuşuyor, Instagram'da "Mental Health Mondays" (Ruh Sağlığı Pazartesileri) adını verdiği videolar paylaşıyordu.

Babası Rande Gerber, George Clooney ile birlikte Casamigos tekila markasını kuran tanınmış bir iş insanı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Cindy CrawfordKaliforniyaInstagramMagazinEylülPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı 11 kişi kayıp Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı! 11 kişi kayıp
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
22:42
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı yendi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 01:03:41. #7.12#
SON DAKİKA: 27 yaşındaki oğlunu kaybeden Cindy Crawford'dan ilk mesaj: Kalbimiz kırık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei