27 yaşındaki oğlunu kaybeden Cindy Crawford\'dan ilk mesaj: Kalbimiz kırık

Dünyaca ünlü süpermodel Cindy Crawford, geçen ay 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in ölümünün ardından ilk kez sessizliğini bozdu. BBC'nin haberine göre Crawford, ailesinin "tarif edilemeyecek kadar yıkıldığını" söyledi.

Crawford, Instagram hesabından oğlunun siyah-beyaz bir fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, "O tatlı, güzel bir ruh; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek" ifadelerini kullandı. Ünlü model, oğlunun dünyada nezaket ve kırılganlıkla var olmasından gurur duyduklarını da yazdı.

Presley Gerber, 20 Eylül'de Kaliforniya'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirmişti. Polis, ölümü olası bir aşırı doz vakası olarak inceliyor. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu dosyayı ek inceleme bekleyen vakalar arasında gösterirken, Santa Monica Polis Departmanı ölümde başka birinin parmağı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Crawford, "Presley'i 27 yıl boyunca hayatımızda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diyerek ailesini tanıyanlardan ve acılarını paylaşan yabancılardan gelen destek için teşekkür etti. Mesajını, "Tekrar buluşana dek tatlı oğlumuz. Seni sonsuza dek seviyoruz. Annen, baban ve Kaia" sözleriyle bitirdi.

Gerber'in kız kardeşi model Kaia Gerber de aynı gün ağabeyi için duygusal bir paylaşım yaptı. Kaia, çocukken birlikte dans ettikleri bir video ve dört sayfalık bir mektup paylaşarak, "Seni göremezken sevmeyi öğreniyorum" diye yazdı.

Annesi ve kız kardeşi gibi modellik yapan Presley Gerber, podyuma ilk kez 16 yaşında İtalyan moda markası Moschino için çıkmıştı. Gerber, son yıllarda ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında açıkça konuşuyor, Instagram'da "Mental Health Mondays" (Ruh Sağlığı Pazartesileri) adını verdiği videolar paylaşıyordu.

Babası Rande Gerber, George Clooney ile birlikte Casamigos tekila markasını kuran tanınmış bir iş insanı.

Kaynak: BBC