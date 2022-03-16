CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var - Son Dakika
Üye Girişi

CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var

16.03.2022 14:56
CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Rusya ile Ukrayna arasında 21 gündür devam eden savaş ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Yayınlanan makalede, Putin'in İskandinavya'daki üç ülkeye karşı da hamlede bulunabileceği iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, birçok ülkenin arabuluculuk çabalarına rağmen çatışmalar ve şiddet artarak devam ediyor…

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra 3 ülkeyi daha hedefine aldığını öne sürdü. CNN'in internet sitesinde yayınlanan makalede, Putin'in listesinde İskandinavya'da bulunan 3 ülkenin de olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bölgedeki en büyük gerilim olarak lanse edilen savaşta Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın hem birbirleriyle, hem bölgedeki ülkelerle hem de Rusya ile ayrı ilişkilerinin olmasının durumu iyice karmaşık bir hale getirdiği belirtildi.

Makalede, "Norveç ve Finlandiya'nın Rusya ile ortak sınırı bulunuyor. Norveç'in sınırı 200 kilometreyken Finlandiya'nın sınırı ise bunun yaklaşık 8 katı. Norveç bu ülkeler arasında en batıda olanı ve NATO üyesi fakat AB üyesi değil. Finlandiya ve İsveç ise AB üyesi fakat NATO üyesi değil" hatırlatması yapıldı.

"PUTİN, UKRAYNA'DA BAŞARIYA ULAŞIRSA…"

Bu ülkelerin Rusya ile yakınlığı dolayısıyla tarihsel olarak Rusya ile karşı karşıya gelmeyi tercih etmediği belirtilirken, bu üç ülkenin Şengen bölgesine dahil olduğu ve vizesiz seyahat edilebildiği de hatırlatıldı. Makalede, "Avrupa'nın güvenlik konusunu çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerek. Rusya ile geniş bir araziyi paylaşırken nasıl bir siyaset izlenmeli. Daha önce Rusya'yı rahatsız etmemek için NATO'ya katılmaya sıcak bakmayan İsveç ve Finlandiya bu fikre ısınmaya başladı. Komşuları Norveç ile birlikte bu ülkeler Rusya'ya karşı tavır almaya başladı" denildi.

CNN'e konuşan üst düzey bir Avrupalı savunma yetkilisi, "Eğer Putin, Ukrayna'da başarıya ulaşırsa, sormamız gereken soru sırada hangi ülkenin olacağıdır. Bu üç ülkenin sınırları açık olduğu için Finlandiya sınırı en travmatik olanı olur" yorumunu yaptı.

YORUMLAR
500
Rusya devlet televizyonu canlı yayına 'savaşa hayır ' pankartıyla çıkan kadın karşısında ne yapacağını şaşırdı Rusya devlet televizyonu canlı yayına 'savaşa hayır ' pankartıyla çıkan kadın karşısında ne yapacağını şaşırdı Elon Musk Vladimir Putin'e meydan okudu: Putin seni bire bir düelloya davet ediyorum Elon Musk Vladimir Putin'e meydan okudu: Putin seni bire bir düelloya davet ediyorum

Ukrayna, Savaş, Rusya, Putin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
15:23 EPGİS ile EPDK arasında krizinde zararlı çıkan vatandaş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:47:36. #1.11#
SON DAKİKA: CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement