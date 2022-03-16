CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, birçok ülkenin arabuluculuk çabalarına rağmen çatışmalar ve şiddet artarak devam ediyor…

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra 3 ülkeyi daha hedefine aldığını öne sürdü. CNN'in internet sitesinde yayınlanan makalede, Putin'in listesinde İskandinavya'da bulunan 3 ülkenin de olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bölgedeki en büyük gerilim olarak lanse edilen savaşta Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın hem birbirleriyle, hem bölgedeki ülkelerle hem de Rusya ile ayrı ilişkilerinin olmasının durumu iyice karmaşık bir hale getirdiği belirtildi.

Makalede, "Norveç ve Finlandiya'nın Rusya ile ortak sınırı bulunuyor. Norveç'in sınırı 200 kilometreyken Finlandiya'nın sınırı ise bunun yaklaşık 8 katı. Norveç bu ülkeler arasında en batıda olanı ve NATO üyesi fakat AB üyesi değil. Finlandiya ve İsveç ise AB üyesi fakat NATO üyesi değil" hatırlatması yapıldı.

"PUTİN, UKRAYNA'DA BAŞARIYA ULAŞIRSA…"

Bu ülkelerin Rusya ile yakınlığı dolayısıyla tarihsel olarak Rusya ile karşı karşıya gelmeyi tercih etmediği belirtilirken, bu üç ülkenin Şengen bölgesine dahil olduğu ve vizesiz seyahat edilebildiği de hatırlatıldı. Makalede, "Avrupa'nın güvenlik konusunu çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerek. Rusya ile geniş bir araziyi paylaşırken nasıl bir siyaset izlenmeli. Daha önce Rusya'yı rahatsız etmemek için NATO'ya katılmaya sıcak bakmayan İsveç ve Finlandiya bu fikre ısınmaya başladı. Komşuları Norveç ile birlikte bu ülkeler Rusya'ya karşı tavır almaya başladı" denildi.

CNN'e konuşan üst düzey bir Avrupalı savunma yetkilisi, "Eğer Putin, Ukrayna'da başarıya ulaşırsa, sormamız gereken soru sırada hangi ülkenin olacağıdır. Bu üç ülkenin sınırları açık olduğu için Finlandiya sınırı en travmatik olanı olur" yorumunu yaptı.