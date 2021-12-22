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Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı - Son Dakika
BBC

Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

22.12.2021 21:16
Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Omicron varyantı hızla yayılırken günlük Covid-19 vaka sayısı Çarşamba günü 106 bin 122 ile rekor düzeye ulaştı.

Birleşik Krallık'ta Omicron varyantı hızla yayılırken günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı.

Çarşamba günü 106 bin 122 yeni vaka ve 140 can kaybı açıklandı. Bu rakam, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısını ifade ediyor.

Dün itibarıyla Covid-19 nedeniyle hastanede yatanların toplam sayısı 8.008'e ulaştı. Bu, 22 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye ve bir hafta öncesine göre yüzde 4 artışa işaret ediyor.

Başbakan Boris Johnson, Noel'den önce İngiltere'de yeni kısıtlamaların getirilmeyeceğini söyledi.

Ancak Salı günü konuşan Johnson, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle Noel'den sonra yeni kısıtlamalar getirilmesi ihtimalini reddetmedi.

3. doz aşı yapılanların toplam sayısı 30,8 milyonu aştı. Bunların 6,1 milyonu geçen hafta yapıldı.

Omicron varyantının ne derece yayıldığı ve etkilerine dair ayrıntılı bir raporun Noel öncesinde yayımlanması bekleniyor.

Koronavirüs vakalarının sayısı son yedi günde bir önceki haftaya göre 238 bin 350 arttı. Bu yüzde 59 civarında bir artış ifade ediyor. Aynı dönemde bildirilen günlük ölüm sayısı ise yüzde 2,7 azaldı.

Ancak, vaka sayılarındaki artışın ölüm ve hastaneye yatışlara yansıması bir süre sonra ortaya çıkıyor.

Ülkede Covid nedeniyle hastanede yatanların sayısı 18 Ocak'ta 39.254 ile rekor düzeye ulaşmıştı.

Hükümete aşı konusunda danışmanlık yapan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), 5-11 yaş arasındaki korumasız çocuklara düşük doz Covid aşısının, daha büyük çocuklara da hatırlatıcı doz yapılmasını tavsiye etti.

İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina süresi, 6'ıncı ve 7'inci günlerde negatif test sonucu almaları haline 7 güne düşürüldü.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri, Noel sonrasında Covid önlemlerini artırma kararı aldı.

Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Birleşik Krallık, Koronavirüs, Omicron, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı - Son Dakika Dünya

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