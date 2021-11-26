Covid: Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı, yeni Covid önlemleri ilan edildi

Dünyada Covid bulaşma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden Çek Cumhuriyeti'nde yeni kısıtlamalara gidilirken, Devlet Başkanı Milos Zeman koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle Eylül ayında askeri hastanede 8 gün tedavi görmüş, ardından 10 Ekim tarihinde ise bilinci kapalı bir şekilde askeri hastaneye nakledilmişti. Zeman 46 gün sonra durumunun iyileşmesi üzerine dün yeniden hastaneden çıkarılmıştı.

Çek medyasına göre 77 yaşındaki Zeman üçüncü doz aşısını da olmuştu. Zeman'ın herhangi bir Covid semptomu göstermediği bildirildi.

Çek hükümeti ise ülkedeki Covid vaka sayılarının hızla yükselmesi nedeniyle yeni kısıtlamalar ilan etti.

Buna göre, ülkedeki bar ve gece kulüpleri 22:00'de kapanacak. Noel pazarları ise kurulmayacak.

Geniş katılımlı kültür ve spor etkinliklerine ise en fazla 1000 kişi katılabilecek.

Avrupa'da Covid alarmı

Avrupa genelinde Covid vakaları artarken, ülkeler kış aylarında yaşanabilecek krizi önlemek adına daha sıkı kısıtlamalara başvuruyor.

Almanya'da son 24 saatte 351 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid kaynaklı ölümlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı ve Avrupa'da 100 bin ölümü geride bırakan beşinci ülke oldu. Diğer dört ülke ise Rusya, İngiltere, İtalya ve Fransa.

Ülkede zorunlu aşılama tartışılıyor. Alman Savunma Bakanlığı, askerler için Covid aşısının zorunlu tutulabileceğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn hafta başında yaptığı açıklamada, "Almanya'nın tümü ya aşı olacak, ya hasta olup iyileşecek ya da hayatını kaybedecek" demişti.

Covid vaka sayılarıyla öne çıkan bir diğer ülke ise Slovakya. Ülkede 90 günlük olağanüstü hal ilan edildi ve 2 hafta boyunca kapanma uygulanmasına karar verildi.

5,5 milyon nüfuslu ülkede yalnızca yüzde 45,3'lük bir kesim tamamen aşılanmış durumda.

Fransa'da ise günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde. Sağlık Bakanlığı, tüm iç mekanlarda maske zorunluluğu uygulanacağını duyurdu.

Avusturya ise 22 Kasım Pazartesi'den itibaren 10 günlük tam kapanma uygulamasına geçti. Ancak bu sürenin 20 güne çıkarılabileceği belirtiliyor.

Avrupa genelinde Covid kısıtlamalarının artması ve yeniden kapanma uygulamalarının gündeme gelmesi, protesto gösterilerini de beraberinde getiriyor.