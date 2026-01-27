Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi - Son Dakika
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
27.01.2026 23:15  Güncelleme: 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin bir numaralı gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler olurken, İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Sürpriz görüşmenin ana konusu Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

"SURİYE'DEKİ SÜRECİ EŞ GÜDÜM İÇİNDE TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

GAZZE BARIŞ KURULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi."

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Son Dakika Dünya Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi - Son Dakika
