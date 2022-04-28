Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arabistan'a gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arabistan'a gidiyor

28.04.2022 08:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Arabistan'a gidecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine istinaden 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

BUGÜN GİDİP YARIN DÖNECEK

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceklerdir.

BİRÇOK KONU GÜNDEME GELECEK

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Abdül Aziz El Suud, Suudi Arabistan, Nisan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arabistan'a gidiyor - Son Dakika


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