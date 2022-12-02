Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olacak mı? Moskova'dan merak uyandıran soruya cevap geldi - Son Dakika
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Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olacak mı? Moskova'dan merak uyandıran soruya cevap geldi

02.12.2022 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceği yönünde olumlu sinyaller verdiği sırada Moskova'dan önemli bir mesaj geldi. Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmenin pozitif ve faydalı olacağına inandıklarını söyleyen Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, iki lider arasında bir görüşme organize etmek için çalıştıklarını açıkladı.

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı gündemdeyken, Ankara- Şam ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

"MOSKOVA GÖRÜŞMEYİ ORGANİZE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Açıklamayı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Arap medyasına yaptı. Dubai merkezli Al Arabiya televizyon kanalına konuşan Lavrentyev, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir görüşme organize etmek üzere çalıştığını duyurdu.

Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Merak edilen soruya yanıt Rus yetkiliden geldi
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev.

"BÖYLE BİR ZİRVE POZİTİF VE FAYDALI OLUR"

Lavrentyev, "Biz böyle bir görüşmenin genel olarak pozitif ve faydalı olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE OLUMLU SİNYALLER VERMİŞTİ

23 Kasım'da da benzer bir tonda açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan ile Esad arasında görüşme gerçekleşme olasılığının her zaman bulunduğunu söylemişti.

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Son Dakika Dünya Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olacak mı? Moskova'dan merak uyandıran soruya cevap geldi - Son Dakika


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