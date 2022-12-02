Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme olacak mı? Moskova'dan merak uyandıran soruya cevap geldi

Almanya 400 bin işçi alıyor! Öncelik Türkiye'ye verilecek, işte aranan şartlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? HDP, Kürt seçmene anket yaptırdı; çıkan sonuç hayli enteresan

Eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı gündemdeyken, Ankara- Şam ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

"MOSKOVA GÖRÜŞMEYİ ORGANİZE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Açıklamayı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Arap medyasına yaptı. Dubai merkezli Al Arabiya televizyon kanalına konuşan Lavrentyev, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir görüşme organize etmek üzere çalıştığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev.

"BÖYLE BİR ZİRVE POZİTİF VE FAYDALI OLUR"

Lavrentyev, "Biz böyle bir görüşmenin genel olarak pozitif ve faydalı olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE OLUMLU SİNYALLER VERMİŞTİ

23 Kasım'da da benzer bir tonda açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan ile Esad arasında görüşme gerçekleşme olasılığının her zaman bulunduğunu söylemişti.