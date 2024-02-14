Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Devlet Başkanı Sisi ile Görüştü - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Devlet Başkanı Sisi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır\'da Devlet Başkanı Sisi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

14.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Devlet Başkanı Sisi ile Görüştü - Son Dakika
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