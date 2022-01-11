Danimarka Askeri İstihbarat Şefi, ABD'ye bilgi sızdırmaktan gözaltında

Danimarka'nın güvenliğini tehlikeye sokabilecek çok önemli "yüksek gizli bilgileri" sızdırmak suçundan yargılanan Danimarka Askeri İstihbarat şefi Lars Findsen'in geçtiğimiz yıl 9 Aralık tarihinden itibaren cezaevinde tutulduğu öğrenildi.

Lars Findsen, 2020 yılının Ağustos ayı görevden uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Lars Findsen ile birlikte 3 Askeri ve Polis İstihbarat görevlisi de hakkında da soruşturma açılmıştı. Findsen, şu an için devam eden soruşturma kapsamında gözaltında olan tek isim.

NSA'YE DANİMARKA VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞ

2020 yılında, Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin kendi vatandaşları hakkında topladığı gizli iletişim verilerini teknolojik işbirliği sayesinde Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) teslim ettiği ortaya çıkmıştı.

Danimarka Devlet Televizyonu DR, FE'yi ABD için kendi vatandaşının verilerini toplayarak casusluk yaptığı yönünde suçlamış, hükümete teslim edilen gizli bir raporu yayınlamıştı. Raporda, NSA'in geliştirdiği son sistem bir casusluk programın FE tarafından kullanıldığı ve FE şefi Lars Findsen'in iki meslektaşıyla birlikte soruşturma süresince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtilmişti.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yetkililer, söz konusu soruşturma hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşmazken, Danimarka ulusal televizyon kanalı DR, davanın Danimarka medyasına gizli bilgi sızdırılmasıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Lars Findsen hakkında vatan ihanetten 12 yıl hapis hapis cezası isteneceği öne sürülüyor