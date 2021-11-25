Dehşete düşüren olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla aldı

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Tijucas kasabasında geçtiğimiz yıl 27 Ağustos'ta meydana gelen korkunç olayın mahkemesi görüldü. Buna göre Rozalba Maria Grime isimli kadın, geçtiğimiz yıl kafasına tuğla ile vurarak öldürdüğü hamile Flavia Godinho Mafra isimli kadının maket bıçağıyla karnını açtı ve bebeğini çaldı. İkilinin birbirini daha önceden tanıdığı belirtiliyor ancak kadının bebeği neden çaldığı henüz aydınlatılamadı.

KOCASINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ilk günlerde hamile kadının kocasından şüphelendi ancak kocasının olayla ilişkili olduğuna ilişkin bir delil bulunamadı. Polis tarafından gözaltına alınan adam, önceki aylarda serbest bırakıldı.

Rozalba Maria Grime, 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRMÜŞ

Kahreden olayın detayları da önceki günlerde ortaya çıktı. Rozalba Maria Grime isimli kadın, bebeği anne karnından aldıktan sonra hastaneye gitti ve yolda doğum yaptığını söyledi. Ancak doktorlar bu durumu şüpheli buldu ve polis Rozalba Maria Grime'yi gözaltına aldı.

57 YIL HAPİS CEZASI

Ağustos ayından beri tutuklu olan Rozalba Maria Grime'nin yargılandığı dava da önceki gün görüldü. Mahkeme heyeti, kadını öldürdükten sonra bebeği hastaneye götüren Rozalba Maria Grime'yi 57 yıl hapis cezasına çarptırdı.