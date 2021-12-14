Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.

Bakan Çavuşoğlu, BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai'de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.