Doğu Avrupa\'da Sel Felaketi

Dünya

DOĞU Avrupa'da sağanak yağış sele dönüştü. Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya'da sel nedeniyle can kaybı olduğu duyuruldu. Ülke yetkilileri, belediye başkanları ve acil servis ekiplerinin direktiflerine uygun hareket edilmesi konusunda halka çağrıda bulundu.

Avrupa'nın doğusunda bulunan Romanya, Polonya, Avusturya ve Çekya'da sel meydana geldi. Çekya polisi, selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Romanya'da 6 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi Avusturya'da, bir kişi de Polonya'da sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ordunun selden etkilenenlere destek vermek için hazır olduğunu belirterek, "Avusturya Silahlı Kuvvetleri fırtına bölgelerinde yardıma ihtiyaç duyulan her yerde konuşlandırılmıştır. 2 bin 400 asker kum torbalarını doldurmak, insanları tahliye etmek ve temizlik operasyonlarını yürütmek için hazır bekliyor" dedi.

'YETKİLİLER VE ACİL SERVİS EKİPLERİNİN DİREKTİFLERİNE UYUN'

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sel nedeniyle kurulan kriz masasının toplantısının tamamlandığını belirtti. Fiala, halktan belediye başkanları ve acil servis ekiplerinin direktiflerine uymalarını istedi. Açıklamada, "Herkesten belediye başkanlarının, itfaiyecilerin ve diğer birimlerin talimatlarına uymalarını bir kez daha rica ediyorum. Lütfen can ve mal kurtarmak için çalışanların işlerini zorlaştırmayalım" dedi.

Fiala, acil servis ekiplerinin toplamda 7 bin 884 olaya müdahale ettiğini, Opava, Krnov, Ostrava, Jeseník ve Frydlant'dan 12 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Frydlant'ta tehlike durumu ilan edildiğini açıkladı.

Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ordunun selden etkilenenlere yardım için göreve başladığını duyurdu. Kristof, açıklamasında, "Hiçbir şey Macar halkının güvenliğinden daha önemli olamaz" dedi.