Doncaster yakınındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren kişi öldü - Son Dakika
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Doncaster yakınındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren kişi öldü

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Doncaster yakınındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi\'nde kaplanın alanına giren kişi öldü
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Dün yerel saatle 13.35 sıralarında Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren bir kişi, hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ziyaretçilerin tahliye edildiği tesis pazar günü boyunca kapalı kalacak, polis incelemesi sürüyor.

İNGİLTERE'de bir hayvanat bahçesinde kaplanın bulunduğu alana giren kişi, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde dün yerel saatle 13.35 sıralarında meydana geldi. Kaplanın muhafazalı alanına giren bir kişi, hayvanın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis yetkilileri, kaplanın durumuyla ilgili iddialara da yanıt vererek hayvanın olay sırasında yaralanmadığını ve kendi alanının içinde kaldığını belirtti. Olayın kamuoyu açısından herhangi bir tehlike teşkil etmediği vurgulandı. Öte yandan emniyet güçleri, internette olaya ilişkin dolaşıma giren görüntülerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Saldırının ardından ziyaretçilerin tahliye edildiği hayvanat bahçesinde polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü kaydedilirken, tesisin pazar günü boyunca da kapalı tutulacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Doncaster yakınındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren kişi öldü - Son Dakika
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