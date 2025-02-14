Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine hızlı başlayarak Elon Musk'ı Kamu Verimliliği Departmanı (DOGE)sekreteri olarak atadı. Dr. Ekrem Teymur'a göre Musk, devlet harcamalarını azaltıp bürokrasiyi verimli hale getirecek. Twitter'daki reform modelini devlete uyarlayarak memur sayısını azaltmayı hedefleyen Musk, 2 trilyon dolarlık tasarruf öngörüyor. Trump ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağını duyurdu.

EKREM TEYMUR: TRUMP, MUSK'A KÖKLÜ BİR REFORM YAPMA GÖREVİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı bir başlangıç yaparak ünlü girişimci Elon Musk'ı kabinesine dahil etti. Bu dikkat çekici gelişmeyi değerlendiren Dr. Ekrem Teymur, Trump'ın Musk'a kamu yönetiminde köklü bir reform yapma görevi verdiğini belirtti.

"TRUMP, DEVLET YÖNETİMİNDE ÖZEL SEKTÖR MANTIĞINI UYGULAMAYI HEDEFLİYOR"

Dr. Teymur, Trump'ın sıra dışı bir lider olduğunu vurgulayarak, "Birinci başkanlık döneminde olduğu gibi ikinci dönemine de beklenmedik kararlarla başladı. Elon Musk'ı kabinesine alarak, devlet yönetiminde özel sektör mantığını uygulamayı hedefliyor" dedi.

ELON MUSK'A YENİ BİR BAKANLIK: KAMU VERİMLİLİĞİ DEPARTMANI (DOGE)

Trump yönetimi, Musk'ın başında olacağı yeni bir bakanlık kurdu: Kamu Verimliliği Departmanı (Department of Government Efficiency - DOGE). Bu yeni departmanın görevi, devlet harcamalarını kontrol altına almak, gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve kamu hizmetlerini daha verimli hale getirmek olacak. Dr. Teymur, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

"Elon Musk, kamu kurumlarını tek tek inceleyerek gereksiz masrafları tespit edecek. Devletin bütçesi yıllık 6.75 trilyon dolar ve Musk, buradan 2 trilyon dolar tasarruf edilebileceğini düşünüyor. Kamu kurumlarının aşırı şişkin ve verimsiz çalıştığını belirtiyor. Amacı, devlet harcamalarını azaltırken, kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek."

TWİTTER MODELİ KAMU YÖNETİMİNE UYARLANIYOR

Dr. Teymur, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı köklü değişiklikleri hatırlatarak, benzer bir modeli devlet yönetimine uyarlamak istediğini belirtti: "Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin çalışan sayısını %80 oranında azalttı. Buna rağmen platform sorunsuz çalışmaya devam etti. Şimdi benzer bir verimlilik modelini devlet kurumlarında uygulamak istiyor. Özellikle gereksiz istihdamı ve verimsiz çalışma sistemlerini hedef alacak."

Dr. Teymur, Elon Musk'ın kamu personeli sayısını azaltma yönündeki planlarına da dikkat çekti: "Devlet dairelerinde büyük binalar var ama içlerinde kimse çalışmıyor. Çoğu memur evden çalışıyor ve ikinci, üçüncü işlerle uğraşıyor. Musk, bu yapıyı tamamen değiştirmek istiyor."

TRUMP: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NI KAPATACAĞIM

Dr. Teymur, Trump'ın kamu harcamalarına yönelik eleştirilerini de aktardı: "Trump, basın toplantısında, ABD'nin eğitim harcamalarında dünya lideri olmasına rağmen eğitim kalitesinde 40. sırada olduğunu söyledi ve 'Bu nasıl mümkün olabilir?' diyerek tepki gösterdi. Hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağını duyurdu. Trump'a göre, eğitimde büyük bütçeler harcanıyor ama kalite artmıyor. Devletin harcamalarını daha verimli hale getirmek istiyor." Dr. Teymur, bu kararın büyük yankı uyandıracağını ancak Trump'ın geri adım atmayacağını belirtti.

AMERİKAN HALKI BU REFORMLARI DESTEKLEYECEK Mİ?

Dr. Teymur, Kongre'nin bu reformlara direnç gösterebileceğini ancak Amerikan halkının vergi harcamalarının azaltılmasına olumlu bakacağını söyledi: "Amerikan halkı vergilerinin verimli kullanılmasını istiyor. Bu yüzden devletin harcamalarını düşürmeye yönelik her reform geniş destek görebilir."

Ayrıca, benzer reformların Türkiye'de de yapılması gerektiğini belirten Dr. Teymur şu sözleri ekledi: "Türkiye'de de teknoloji hızla gelişiyor, her şey dijitalleşiyor, yapay zeka birçok süreci kolaylaştırıyor. Buna rağmen memur sayısı azalmıyor, aksine artıyor. Devletin daha verimli çalışabilmesi için kamu reformları kaçınılmaz.Bence Türkiye'ye de bir Elon Musk lazım."