DSÖ, Filistin Bayrağını Kabul Etti

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısında, DSÖ'nün Cenevre'deki genel merkezinde üye ülkelerin bayraklarının bulunduğu alana Filistin bayrağının çekilmesi kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı Cenevre'de devam ediyor. Toplantı kapsamında yapılan oylamada DSÖ'nün genel merkezi önüne Filistin bayrağının çekilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Karara 95 ülke lehte oy kullanırken, aralarında İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya'nın bulunduğu ülkeler aleyhte oy kullandı. Oylamada 27 ülke ise çekimser kaldı.