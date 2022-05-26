Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı: 'Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir' - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı: 'Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir'

26.05.2022 12:34
Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı: 'Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir'

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gıda, enerji ve gübre fiyatlarını artırdığını, bu nedenle küresel durgunluğun kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gıda, enerji ve gübre fiyatlarını artırdığını, bu nedenle küresel durgunluğun kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği bir etkinliğe katılan Malpass, Almanya ekonıomisinin, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle belrgin şekilde yavaşladığını söyledi. Malpass, Almanya'nın dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'nın hala büyük ölçüde Rus gazına ve petrolüne bağımlı olduğunu söyleyen Malpass, gelişmekte olan ekonomilerin gıda ve enerji fiyatları ve gübre sıkıntısından etkilendiğini vurguladı.

Malpass, "Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'ya baktığımızda, resesyonun olmadığı bir tahminde bulunmak şu anda zor" ifadelerini kullandı ve ekledi?

"Enerji fiyatlarının ikiye katlanması fikri bile tek başına resesyonu tetiklemek için yeterli."

Çin kaygısı

Dünya Bankası geçen ay, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini neredeyse 1 puan indirerek yüzde 3,2'ye düşürmüştü.

Çin'deki kapanma önlemlerinin yavaşlama konusundaki endişeleri artırdığını belirten Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Çin'in gayrimenkul sektöründe halihazırda bir resesyon yaşıyordu, bu nedenle Rusya'nın işgalinden önce bile Çin'in 2022 için zaten agresif bir büyüme tahmini yoktu" ifadelerini kullandı.

Çin Başbakanı Li Keçiang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son karantinaların dünyanın en büyük ikinci ekonomisine pandeminin başlangıcında etkilediğinden daha fazla zarar verdiğini söylemişti.

"Bazı kentlerde, işletmelerin yalnızca yüzde 30'u yeniden açıldı. Bu oran kısa üre içinde yüzde 80'e çıkarılmalı.".

Resesyon nedir?

Günümüzde, bir ülkenin ekonomisinin sürekli büyümesi normal olarak kabul ediliyor.

Ülkelerin ürettiği mal ve hizmetlerin değeri - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) - arttıkça, vatandaşlarının ortalama olarak daha da zenginleştiği düşünülüyor.

Ancak GSYİH bazen artmaz ve bu, eğer arka arkaya iki çeyrek sürerse buna resesyon deniyor.

Türkiye ekonomisi son olarak 2018'in ikinci yarısında resesyona girmişti.

GSYİH nedir?

GSYİH, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın kısaltması ve günümüzde ekonomik büymenin ölçüsü olarak kullanılıyor. Merkez bankaları ve ekonomistlerin yakından takip ettiği bu veri, ekonomilerin nasıl performans gösterdiğini anlamada ana ölçülerden biri olarak kullanılıyor.

İşletmelerin işe alım yapma ya da yatırımlarını kesme gibi kararlarında GSYİH belirleyici olabiliyor.

Hükümetler GSYİH'ı vergi ve kamu harcamaları kararlarında rehber olarak kullanıyor. Merkez bankalarının faiz kararlarında enflasyonla bilrikte GSYİH'ı da yönlendirici olabiliyor.

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Kaynak: BBC

Dünya Bankası, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı: 'Küresel durgunluk kaçınılmaz olabilir' - Son Dakika

BBC

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