İsrailli bakan, tekerlekli sandalyeyle erişim sağlayamadığı için COP26 zirvesine katılamadı

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Karine Elharrar, tekerlekli sandalyesiyle erişim sağlayamadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) etkinliklerine katılamadı.

İsrailli bakan Karine Elharrar, ulaşım için ziyaretçilere sunulan araçların engelli bireylere uygun olmaması nedeniyle COP26 etkinliklerine katılamadı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Elharrar, "COP26'ya dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımla buluşmak ve iklim krizinde ortak bir mücadeleyi teşvik etmek için geldim. 2021 yılında engelliler için erişilebilirliği teşvik eden BM'nin, etkinliklerine bu konuda erişim sağlamaması üzücü" dedi.

"SAYIN BAKANDAN ÖZÜR DİLERİM"

İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Neil Wigan, söz konusu olaya dair yaptığı açıklamada, "Karine Elharrar'ın COP26'daki toplantılara katılamadığını duyduğuma çok üzüldüm. Sayın Bakandan derinden ve içtenlikle özür dilerim. Herkesi kucaklayan bir COP Zirvesi istiyoruz" dedi.