Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı

23.06.2022 14:55
Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı

Dünyanın önde gelen uyuşturucu baronlarından Brezilyalı Sergio Roberto de Carvalho uluslararası bir polis operasyonu sonucu Budapeşte'de yakalandı.

Dünyanın önde gelen uyuşturucu baronlarından Brezilyalı Sergio Roberto de Carvalho uluslararası bir polis operasyonu sonucu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yakalandı.

"Brezilya'nın Escobar'ı" lakabıyla tanınan ünlü uyuşturucu kaçakçısının, kokain trafiğini son zamanlarda sahte kimlikle yerleştiği Budapeşte üzerinden yönettiği de ortaya çıktı.

Sergio Roberto de Carvalho, beş kıtada aynı anda organize edilen çok gizli ve uluslararası bir polis operasyonu sonucu yakalandığında, Budapeşte'de bir kafede kahvaltı ediyordu.

Özel operasyon timinden mafya liderliğine

Sergio Roberto de Carvalho, bir zamanlar Brezilya ordusunda özel operasyonlarda albay rütbesiyle görev yapan eski bir subay. Uzun bir dönem ülkesinde suçla mücadelede yer alan De Carvalho, daha sonra mafya bağlantıları üzerinden Brezilya'nın en büyük uyuşturucu şebekesini kurmakla itham ediliyor.

De Carvalho'nun yönettiği ağırlıkla Brezilya üzerinden süren uyuşturucu trafiği kanallarıyla 2017-2021 yılları arasında dünya ülkelerine Latin Amerika kökenli 45 ton kokain gönderildiği tahmin ediliyor.

Adının uyuşturucu lideri olarak anılmaya başlanmasının ardından Brezilya'da izini kaybettiren De Carvalho 2020 yılında yeniden İspanya'da ortaya çıkmıştı.

Bir operasyon esnasında İspanya polisinin ağına takılan, önce gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan Surinam vatandaşı Paul Wouter'in aslında Sergio Roberto de Carvalho olduğu Brezilya resmi makamları tarafından doğrulanınca Interpol bütün imkânlarını seferber ederek uyuşturucu baronu hakkında Avrupa'da tam bir sürek avı başlatmıştı.

Avrupa'da uyuşturucu baronu için sürek avı başlatılıyor

Bu dönemde De Carvalho'nun zaman zaman Ukrayna'da, Portekiz'de ve Dubai'de yaşadığına dair bazı ihbarlar alınmış olmakla birlikte uyuşturucu baronu bir türlü ele geçirilememişti.

Ardından derinleşen soruşturma, İnterpol'u De Carvalho'nun uluslararası kokain trafiğini yönettiği Budapeşte'ye yönlendirmişti.

Soruşturma De Carvalho'nun uyuşturucu ticaretinin Brezilya'nın Natal, Santos, Rio de Janeiro limanlarından Hollanda, Belçika, İspanya ve Portekiz limanlarına ya da Afrika ülkeleri üzerinden Dubai istikametine gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

"Operation Turf" adı verilen ve De Carvalho'nun ele geçirilmesiyle sonuçlanan uluslararası operasyon Brezilyalı uyuşturucu baronunun son iki yıl içinde Latin Amerika'dan dünyaya yönelik uyuşturucu trafiğini tamamen ele geçirdiğini de ortaya koyuyor.

Uyuşturucu ve kara para için özel uçak filosu kurmuş

Soruşturmanın ortaya çıkardığı bir başka önemli ayrıntı da De Carvalho miktarı inanılmaz ölçülere ulaşan uyuşturucunun nakledilebilmesi için sivil yolcu ve kargo nakliyatı tabelası ardına gizlenen özel bir havayolları şirketi satın aldığını yolunda. De Carvalho'nun şebekesi bu şirketin uçaklarının yardımıyla hem uyuşturucu hem de bu yolla elde edilen nakit paraları taşımış.

De Carvalho'nun para trafiği Dubai'de kurulan bir şirket üzerinden idare edilmiş.

Operasyon kapsamında 163 konuta, 37 uçağa, 70 otomobile ve aramalarda ele geçen yüz milyonlarca Euro nakit paraya el konulmuş.

Yetkililer şebekenin şimdiye kadar ortaya çıkan boyutunun buz dağının ancak görünen kısmı olduğunu, soruşturmanın devam edeceğini söylüyorlar.

YORUMLAR
500
FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
Kaynak: BBC

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:38:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement