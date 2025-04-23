Elon Musk\'tan Tesla\'da Kesinti

Tesla'nın patronu Elon Musk, elektrikli otomobil şirketinin kâr ve satışlarındaki büyük düşüş sonrası Beyaz Saray yönetimindeki rolünü "önemli ölçüde" azaltma kararını duyurdu.

Dünyanın en zengin insanı Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) .

Musk'ın Trump yönetiminde yer alması, Tesla protestoları ve boykotlarına yol açtı.

Şirketin Salı günü açıkladığı veriler de boykotun verilere yansıdığını gösteriyor.

Tesla, yılın ilk üç ayında satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik bir düşüş gösterdiğini açıkladı. Kârın da yüzde 70'ten fazla düştüğü bildirildi.

Şirket, yatırımcılarını, sıkıntının devam edebileceği konusunda uyararak bir büyüme tahmini sunmayı da reddetti.

Şirketini boşladığı eleştirilerinin odağındaki Elon Musk ise "Doge'a ayırdığı zamanın" önümüzdeki aydan itibaren "önemli ölçüde azalacağını" söyledi.

Musk haftada yalnızca bir-iki gününü Doge'a ayıracağını savundu.

53 yaşındaki işadamı, Tesla otomobillerinin boykot edilmesinden "kendisine ve Doge ekibine saldırmaya çalışan" kişileri sorumlu tutuyor.

Trump'ın yeniden seçilmesi için çeyrek milyar dolardan fazla maddi katkıda bulunan Musk, "Başkan yardımını istediği sürece" yönetimde kalmaya devam etmek istediğini de söyledi.

Trump da bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada Musk'ı "elinde tutabildiği sürece" tutacağını söylemişti.

Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergileri de Tesla'yı ciddi şekilde etkiledi.

Şirketin ülke pazarında sattığı araçların montajı ABD'de yapılsa da yapım sürecinde Çin'de üretilen parçalara bağımlılık sürüyor.

Tesla'nın yılın ilk üç ayına ilişkin açıklamasında, tarifelerin olumsuz etkisiyle birlikte "değişen siyasi duyarlılıklara" da atıf yapıldı.

Tüm bunların yakın vadede talep üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'de yerel tedarik zincirleri kurmuş olmaları sayesinde tarifelerden en az etkilenen otomobil şirketi olduklarını söyledi.

Musk, "Daha yüksek tarifeler yerine daha düşük tarifeleri savunmaya devam edeceğim ama yapabileceğim tek şey bu" dedi.

Tesla'nın Batı Avrupa Direktörü olarak görev yapmış bir isim olan Georg Ell, BBC'nin Today programına verdiği demeçte, milyarder iş adamının tekrar şirketlerine odaklanması halinde, tüketicilerin de yeniden ürün ve deneyim kalitesine odaklanacağını düşündüğünü söyledi.

Ell, "Bence Elon, kendi düşüncesine meydan okuyan farklı fikirlerle çevrelenmiş biri değil, son derece sabit fikirli bir kişi" diye ekledi.

Tesla, yapay zekanın gelecekteki büyümeye katkıda bulunacağını söylese de yatırımcılar geçmişte bu tür argümanlarla ikna olmamıştı.

AJ Bell'den yatırım uzmanı Dan Coatsworth, şirketin satılan otomobil sayısının son üç yılın en düşük seviyesine indiğini açıklamasının ardından beklentilerin "dibe vurduğunu" söyledi.