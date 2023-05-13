Elon Musk, Twitter'a yeni CEO atadı!

Twitter CEO'su Elon Musk, dün yaptığı bir paylaşımla şirketin yeni CEO'sunu takipçileri ile paylaştı. Linda Yaccarino'nun yeni Twitter CEO'su olduğunu belirten Musk, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino'nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, "Bu platformu her şey uygulaması olan 'X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

KÜRESEL REKLAMCILIK ŞEFİYDİ

NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino'nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.

HABERİ ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Musk, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO'yu işe aldığını ve yeni CEO'nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağını açıklamıştı. Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.