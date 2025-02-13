Dünya

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan açıklamasında, "Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı ziyaret ettim. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan, sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Bizi sevgi, muhabbet ve samimiyetle karşılayan dost ülke Pakistan'ın çocuklarına başarılar diliyor, Maarif Okulları'nın geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum" dedi.