Ender Balkır ve Önder Meral Avrupa\'da Akustik Konserler Veriyor

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Türkiye'de başladıkları akustik konser serisine Avrupa'da devam eden sanatçılar Ender Balkır ve Önder Meral, kültürel bir misyonla izleyici karşısına çıkıyor. Kalabalık sahne düzenlerinden uzak, iki kişiyle gerçekleştirilen bu özel konserlerde, müzikten çok sözün gücü öne çıkarılıyor.

Kadim kültürün taşıyıcısı olan türkülerin yeniden yorumlandığı konserleri Deniz Güven organize etti.

Sanatçılar, konserlerin temel amacının söz aracılığıyla bir gönül bağı kurmak olduğunu vurgularken, "Kadim sözleri, bize miras kalan öğretileri burada dostlarımızla buluşturmak için bu yola çıktık. Kalabalık sahnelerden uzak, sade bir anlatımla dinleyicinin ruhuna dokunmak istiyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sanatçı Ender Balkır, Avrupa'daki gençlerin samimiyetine, dürüstlüğüne ve kültürel değerlere olan bağlılıklarına dikkat çekerek, "Buradaki gençleri çok seviyorum. Çünkü oldukları gibiler. Riyakarlıktan uzak, dürüst, temiz kalpliler. Ayrıca kültürlerine olan bağlılıkları da beni çok etkiliyor. Türkiye'de bazen değerini bilemediğimiz şeylerin burada ne kadar kıymetli olduğunu görmek çok etkileyici" dedi.

"Aslımızı unutmadan dünyayı tanıyabiliriz"

Gençlere yönelik önemli bir çağrıda da bulunan Balkır, farklı kültürlerin ve müziklerin keşfine açık olunması gerektiğini ancak bunun öz unutulmadan yapılması gerektiğini belirtti. Balkır, "Elbette farklı müzikleri de dinleyebiliriz, farklı kültürleri merak edebiliriz. Ama özümüzü, atalarımızdan bize kalan mirasları unutmadan, kadim değerlerimizi içselleştirerek dünyayı tanımalıyız" diye konuştu.