Endonezya'da Yılan Oynatıcısı Yılan Tarafından Isırılarak Öldü - Son Dakika
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Endonezya'da Yılan Oynatıcısı Yılan Tarafından Isırılarak Öldü

28.07.2023 12:19

Endonezya'da bir yılan oynatıcısı, köyde şov yaparken evcil kobrası tarafından ısırılarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Abdul Munir, öfkeli yılanı alay ederken kobra tarafından burnundan ısırıldı ve zehirini kan dolaşımına enjekte etti. Abdul, hemen kliniğe götürüldü ancak zehirler organlarını felç ettiği için hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Abdul'ün arkadaşları, tehlikeli hobilerine devam etmeyeceklerini polise bildirdi.

Endonezya'dabir yılan oynatıcısı, köyde şov yaparken evcil kobrası tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.

Endonezya'da yılan oynatıcısı yılan ile şov yaparken yılan burnunu ısırarak öldürdü

20 yaşındaki Abdul Munir, Çarşamba öğleden sonra Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki evinin yakınındaki tozlu zeminde öfkeli yılanı alay ediyordu.

Kobra'nın başını öpecekti ki, öfkeli yılan dikilerek burnundan ısırdı ve ölümcül zehrini kan dolaşımına enjekte etti.

Abdul, hemen yerel kliniğe götürüldü, ancak zehirler v organlarını felç etmişti ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye ulaştıralamadan hayatını kaybetti.

Panunggalan Bölgesi Polis Şefi Yardımcı Komiser Siswanto, şunları söyledi: 'Olay saat 16.45 civarında meydana geldi. Daha sonra saat 19.20 civarında rapor edildi. Kurbanın, yılanın başını öpeceği sırada burnundan ısırıldığı bildirildi.

'Baş dönmesi yaşadı ve yerel sakinler tarafından bir sağlık hizmetine tahliye edilmeden önce düştü. Kurban, kliniğinde tedavi edilirken öldü.'

Endonezya'da yılan oynatıcısı yılan ile şov yaparken yılan burnunu ısırarak öldürdü

Abdul, Jatiharjo köyündeki Kusuma Wardani Kliniği'nde ölü olarak ilan edildi. Ailesi, sadece 20 dakika sonra yılan ısırığına yenik düşmeden önce onu görmeye gelmişti. Cesedi şimdi dini tören ve kremasyon için alındı.

Polis, Abdul ve birkaç arkadaşının takım halinde Endonezya takımadalarının Grobogan Yönetim Bölgesi'ndeki farklı köylerde ilkel yılan oynatma gösterileri yaparak para kazandığını söyledi.

Yılan tutkunları ekibi, yerel halktan bahşiş toplar ve onlara mallarını satarlardı. Ancak Pulokulon bölgesindeki ölümle tehlikeli uğraşları sona erdi.

Abdul'ün arkadaşları, tehlikeli hobilerine devam etmeyeceklerini polise bildirdi.

Polis şefi Siswanto şunları ekledi: 'Kurban, kobra ısırıklarını daha iyi ele alacak bir büyük hastaneye sevk edilme sürecindeydi, ancak öldü.

Endonezya'da yılan oynatıcısı yılan ile şov yaparken yılan burnunu ısırarak öldürdü

'Herkesi bu tür aktivitelere devam etmemeleri konusunda uyardık, çünkü çok tehlikeli.'

Kobralar dünyanın en ölümcül yılanlarından biridir. Tek bir ısırık sinir sistemine saldırır, felç, solunum yetmezliği ve ölüme yol açar.

Ancak kobra, tehdidi ortadan kaldırmak için yalnızca bir uyarıya ihtiyaç duyduğunu hissederse, zehiri bırakmadan 'kuru ısırıklar' da yapabilir.

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