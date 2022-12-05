Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti - Son Dakika
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Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti

05.12.2022 08:05
Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nın patlama esnasında bir buçuk kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti

2 BİNDEN FAZLA İNSAN BÖLGEDEN AYRILDI

Bölgedeki yüzlerce kişi, patlamanın ardından geçici sığınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildi. Bölge halkına yanardağ kraterinden en az 5 kilometre uzak durulması tavsiye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Doğu Java Bölgesel Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, dün meydana gelen patlamasının ardından en az 2.219 kişi bölgeden ayrıldı.

Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti

UYARISI SEVİYESİ EN YÜKSEKTE

Japonya Meteoroloji Ajansı, Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle tsunami uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, uyarı seviyesini en yükseğe çıkardı. Semeru Yanardağı'nda geçtiğimiz aralık ayında büyük bir patlama yaşanmış ve 51 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda evin zarar gördüğü patlamada bölgedeki 10 binden fazla kişi de tahliye edilmişti.

Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti
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Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü

Yanardağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti! 2 bin kişi tahliye edildi, ülke alarma geçti - Son Dakika
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