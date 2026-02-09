Epstein dosyası İngiltere'yi karıştırdı: Başbakan Starmer'a istifa baskısı arttı - Son Dakika
Epstein dosyası İngiltere'yi karıştırdı: Başbakan Starmer'a istifa baskısı arttı

09.02.2026 17:33
ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'a ait yeni belgelerin yayımlanması, İngiltere'de büyük bir siyasi ve toplumsal krize neden oldu. Eski Dışişleri Bakanı Peter Mandelson'un Epstein ile yakın ilişkileri olduğu iddiaları, Başbakan Keir Starmer üzerinde istifa baskısını artırdı.

ABDâ€™li finansçı Jeffrey Epsteinâ€™a ait yeni belgelerin yayımlanması, İngiltereâ€™de büyük bir siyasi ve toplumsal krize yol açtı. Epstein dosyalarında adı geçen eski Dışişleri Bakanı Peter Mandelson nedeniyle Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı giderek artarken, monarşi de halkın tepkisinin hedefi hÃ¢line geldi. Son günlerde Kral Charlesâ€™ın katıldığı bazı etkinliklerde vatandaşlar tarafından yuhalandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan son Epstein belgelerinde, pedofili ve insan kaçakçılığı suçlarıyla anılan Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen isimler arasında Peter Mandelsonâ€™un da yer alması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belgelerde, Mandelsonâ€™un bakanlık yaptığı dönemde Epstein ile temas kurduğu ve bazı hassas bilgileri paylaştığı öne sürülüyor.

Bu iddialar, Mandelsonâ€™un Başbakan Keir Starmer tarafından kritik bir diplomatik göreve atanmış olması nedeniyle hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefet partileri, Starmerâ€™ın bu atamayı yaparken Mandelsonâ€™un Epstein bağlantılarından haberdar olup olmadığını açıklamasını istedi. Muhalefet temsilcileri, â€œEğer bu ilişkiler biliniyorduysa bu kabul edilemez bir skandaldır, bilinmiyorduysa bu ciddi bir yönetim zaafıdırâ€ diyerek Starmerâ€™ı istifaya çağırdı.

Başbakanlık kaynakları ise Starmerâ€™ın, Mandelson ile Epstein arasındaki ilişkinin â€œderinliği ve karanlığıâ€ndan haberdar olmadığını savundu. Ancak kamuoyunda bu açıklama yeterli bulunmadı ve tepkiler kısa sürede sokaklara da yansıdı.

Siyasi krizin büyüdüğü bir dönemde, İngiltereâ€™de monarşi de halkın öfkesinden payını aldı. Kral Charlesâ€™ın son günlerde katıldığı bazı resmi ziyaretlerde ve halkla buluşma programlarında vatandaşlar tarafından yuhalandığı görüldü. İngiliz basını, bu protestoların Epstein skandalı, artan yaşam maliyetleri ve kraliyet ailesine duyulan güven kaybının birleşimiyle ortaya çıktığını yazıyor.

Uzmanlara göre, Epstein dosyasında hem hükümete hem de kraliyet çevresine yakın isimlerin yer alması, ülkede uzun süredir görülmeyen bir güven krizini tetikledi. Siyasi analistler, önümüzdeki günlerde yeni belgelerin açıklanmasıyla birlikte Peter Mandelson üzerindeki baskının artacağını, Keir Starmerâ€™ın liderliğinin ise ciddi şekilde sorgulanacağını belirtiyor.

İngiltereâ€™de yaşanan bu gelişmeler, yalnızca siyasi dengeleri değil, halkın devlete ve monarşiye olan güvenini de derinden sarsmış durumda.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
