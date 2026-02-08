Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
08.02.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'a ilişkin yayımlanan dosyalarda, kamuoyunu sarsan yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. Epstein'ın iki erkekle birlikte bir masada oturduğu görülen fotoğrafta, masanın altında bikinili bir kadın ve duvarında çıplak bir bebeği tasvir eden tablo dikkat çekiyor. Bu yeni görüntüler, Epstein dosyasına ilişkin soru işaretlerini ve tartışmaları daha da derinleştirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin yayımlanan dosyalarda, kamuoyunu sarsan yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son belgeler, Epstein dosyasındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu fotoğrafta Epstein'ın iki erkekle birlikte bir masada oturduğu görülüyor. Üç ismin de önlerinde bulunan dizüstü bilgisayarlara baktıkları dikkat çekerken, fotoğrafın çekildiği yerin neresi olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MASANIN ALTINDAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Fotoğraftaki en dikkat çekici detaylardan biri ise masanın altında yer alan görüntü oldu. Masanın altında bikinili bir kadının yerde süründüğü görülürken, bu detay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

DUVARA ASILI ÜRKÜTÜCÜ TABLO

Görüntülerde odanın duvarında asılı bulunan ve çıplak bir bebeği tasvir ettiği belirtilen bir tablo da yer aldı. Yetkililer, fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılmadan önce hem kadına hem de tabloya ait hassas bölgelerin karartıldığını bildirdi.

"LSJ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta Epstein'in üzerinde beyaz bir kıyafet bulunduğu ve bu kıyafetin üzerinde "LSJ" harflerinin işlendiği fark edildi. Bu kısaltmanın, Epstein'e ait Little Saint James adlı özel adaya gönderme yaptığı düşünülüyor. Söz konusu ada, kamuoyunda uzun süredir "Pedo Island" olarak da anılıyor.

Epstein dosyası kapsamında daha önce de benzer nitelikte fotoğraf ve belgeler kamuoyuna yansımış, bu içerikler büyük tepki toplamıştı. Son ortaya çıkan görüntülerin, Epstein dosyasına ilişkin soru işaretlerini ve tartışmaları daha da derinleştirdiği yorumları yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 01:26:26. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.