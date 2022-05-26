Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı! - Son Dakika
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Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!

26.05.2022 00:33

Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni bir operasyonun sinyalini vermesinden sonra ABD, konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasta bulunduklarını belirtti..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Sözcü'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı soruldu.

"DAHA ÇOK DETAY ÖĞRENMEK İÇİN TEMESA GEÇTİK"

Price şu cevabı verdi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi: "Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

Türkiye, Suriye'ye yeni operasyonun sinyalini verdi, ABD harekete geçti
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR TAMALANDIĞINDA OPERASYON BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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