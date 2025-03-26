Ermenistan'dan AB'ye Katılım Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ermenistan'dan AB'ye Katılım Süreci

Ermenistan Parlamentosu, AB'ye katılım sürecini başlatan yasayı kabul etti. 64 kabul, 7 ret oyuyla geçtikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Hovhannisyan, bunun yalnızca ilişkileri derinleştirme amacı taşıdığını vurguladı.

26.03.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ermenistan Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Parlamento Başkanı Alen Simonyan, oylama sonucuyla ilgili "Tasarı 64 milletvekilinin oyu ile kabul edildi, yedi milletvekili karşı çıktı. Karar onaylandı" dedi.

Ermenistan Parlamentosu, AB'ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Parlamento oturumunda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan, söz konusu tasarının AB'ye üyelik başvurusu anlamına gelmediğini, yalnızca birliğe yönelik ilişkileri derinleştirme arzusunu yansıttığını belirtti. Hovhannisyan ayrıca, yakın zamanda Ermenistan ve AB'nin, kabul edilen yasaya uygun yeni bir ortaklık gündemini onaylayacağını söyledi.

Parlamento Başkanı Alen Simonyan, oylama sonucuna ilişkin "Tasarı 64 milletvekilinin oyu ile kabul edildi, yedi milletvekili karşı çıktı. Karar onaylandı" dedi. Tasarı, ilk olarak 12 Şubat'ta parlamentoya sunulmuştu. O dönemde de sadece iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi tasarıya destek verirken, muhalefetteki Onurum Var Partisi aleyhte oy kullanmıştı. Onurum Var tasarıyı hukuki açıdan 'saçma' olarak nitelendirerek, bunun yalnızca bir deklarasyon olduğunu ve Ermenistan ekonomisi için hayati öneme sahip olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) pazarındaki serbest ticareti tehdit ettiğini savundu.

Batı medyasına konuşan uzmanlar, Ermenistan'ın AB üyeliği'nin önünde ekonomik olarak hala büyük ölçüde Moskova'ya bağımlı olması ve hatta bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapması nedeniyle önemli engeller olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Parlamento, Ermenistan, Politika, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan'dan AB'ye Katılım Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:21:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ermenistan'dan AB'ye Katılım Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement