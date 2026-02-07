Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler - Son Dakika
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

Erzincan\'daki 4,9\'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
07.02.2026 09:17
Erzincan\'daki 4,9\'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Haber Videosu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.

Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

SON DAKİKA: Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler - Son Dakika
